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Мебель из металла

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Обеденный комплект OSCAR со столешницей из тика Royal Family
Обеденный комплект OSCAR со столешницей из тика Royal Family
159 900
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Раздвижной стол LUDWIG Royal Family
Раздвижной стол LUDWIG Royal Family
63 920
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Интерьерный стол Каффе круглый 70, цвет молочный 4sis
Интерьерный стол Каффе круглый 70, цвет молочный 4sis
32 500
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Интерьерный стол Конте из HPL круглый 90, серый гранит
Интерьерный стол Конте из HPL круглый 90, серый гранит
34 250
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Интерьерный стол Конте из HPL квадратный 70, серый гранит
Интерьерный стол Конте из HPL квадратный 70, серый гранит
29 600
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Интерьерный стол Конте из HPL круглый 70, серый гранит
Интерьерный стол Конте из HPL круглый 70, серый гранит
29 600
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Интерьерный стол Конте из HPL квадратный 63, серый гранит
Интерьерный стол Конте из HPL квадратный 63, серый гранит
28 400
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Обеденный Ницца стол круглый 100 молочный 4sis
Обеденный Ницца стол круглый 100 молочный 4sis
54 663
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Стол Юпитер раздвижной обеденный, керамика, белый глянец 4sis
Стол Юпитер раздвижной обеденный, керамика, белый глянец 4sis
49 900
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Стол Меркурий раздвижной обеденный, керамика, белый глянец, 4sis
Стол Меркурий раздвижной обеденный, керамика, белый глянец, 4sis
44 900
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Стол Сатурн круглый обеденный из керамики, черный матовый 4sis
Стол Сатурн круглый обеденный из керамики, черный матовый 4sis
22 000
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Обеденная группа Voglie-2 180 белый антрацит Gardenini
Обеденная группа Voglie-2 180 белый антрацит Gardenini
263 700
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Стул Calma карбон серый Gardenini
Стул Calma карбон серый Gardenini
23 700
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Стул Calma белый беж Gardenini
Стул Calma белый беж Gardenini
23 700
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Стул Calma белый антрацит Gardenini
Стул Calma белый антрацит Gardenini
23 700
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Стул Calma карбон черный Gardenini
Стул Calma карбон черный Gardenini
23 700
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Стул Voglie armrest серый с подлокотниками Gardenini
Стул Voglie armrest серый с подлокотниками Gardenini
36 200
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Стул Voglie armrest черный с подлокотниками Gardenini
Стул Voglie armrest черный с подлокотниками Gardenini
36 200
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Стул Voglie armrest бежевый с подлокотниками Gardenini
Стул Voglie armrest бежевый с подлокотниками Gardenini
36 200
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Стул Voglie armrest белый антрацит с подлокотниками Gardenini
Стул Voglie armrest белый антрацит с подлокотниками Gardenini
36 200
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Стул Voglie антрацит без подлокотников Gardenini
Стул Voglie антрацит без подлокотников Gardenini
32 300
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Стул Voglie черный без подлокотников Gardenini
Стул Voglie черный без подлокотников Gardenini
32 300
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Стул Voglie бежевый без подлокотников Gardenini
Стул Voglie бежевый без подлокотников Gardenini
32 300
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Стул Voglie белый антрацит без подлокотников Gardenini
Стул Voglie белый антрацит без подлокотников Gardenini
32 300
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Стол Voglie карбон Gardenini
Стол Voglie карбон Gardenini
69 900
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Стол Voglie белый Gardenini
Стол Voglie белый Gardenini
69 900
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Стол Voglie 220 карбон Gardenini
Стол Voglie 220 карбон Gardenini
79 900
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Стол Malia 180 Gardenini
Стол Malia 180 Gardenini
102 300
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Стол Malia 220 Gardenini
Стол Malia 220 Gardenini
124 900
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Стол Bella 180 белый Gardenini
Стол Bella 180 белый Gardenini
157 300
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В каталоге нашего магазина вы можете выбрать и купить мебель из металла для дачи. Покупка качественной, прочной и надежной мебели станет лучшим решением для проведения досуга на свежем воздухе. У нас вы сможете подобрать подходящий вариант под любой ландшафт и приобрести удобную, красивую или даже эксклюзивную мебель, которая создаст на вашем участке особый комфорт.

Какой должна быть садовая мебель?

Металлическая основа мебели выполняется из легких сплавов, что снижает вес изделий, при этом, они остаются достаточно прочными. Небольшой вес и компактные габариты делают удобной их транспортировку и перемещение с места на место. Производство качественной металлической мебели ведется под строгим контролем безопасности. Нужно, чтобы на металлических частях не было острых выступов, о которые можно пораниться. На стульях, диванах и креслах, где используется ткань, большое внимание уделяется ее прочности, тщательно проверяются все складные механизмы. Поэтому, при покупке мебели для дачи, нужно доверять ответственным производителям.

Также садовая мебель из металла должна отвечать современным требованиям к внешнему виду, быть эстетически приятной и удобной в использовании. В нашем ассортименте вы найдете широкий выбор предметов для обустройства любого участка, веранды, беседки, лаунж-зоны. Красивая и компактная мебель не займет много места, не будет требовать особого ухода и сделает более комфортной дачную жизнь. Она смотрится элегантно, также как садовая мебель из роупа или дерева, отлично сочетается с живыми растениями и легко переносит высокую влажность, благодаря специальному защитному покрытию. Металлу не страшны насекомые и грызуны, а также грибок и плесень. Кроме того, он прекрасно сочетается со многими современными стилями оформления.

Как купить садовую мебель из металла?

Есть ли на вашей даче такое место, где можно расположиться и приятно отдохнуть в тени деревьев, пообщаться с друзьями или посидеть вечером с близкими за чашкой чая? Ведь именно на свежем воздухе не только лучше работать, но и отдыхать. А мы предлагаем вам купить садовую мебель из металла, чтобы сделать такое времяпровождение более комфортным. Наши консультанты готовы помочь вам с выбором подходящих товаров и оформлением заказа. Позвоните нам или оставьте заявку на сайте, чтобы купить качественную и доступную по цене мебель для дачи!

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