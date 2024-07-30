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Уличные зонты

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Цена, руб.
отдо
Опора
Форма
Диаметр
Дополнительно
Цвет
Производитель
Зонт MISTRAL 300 квадратный без волана Royal Family
Зонт MISTRAL 300 квадратный без волана Royal Family
34 900
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Садовый зонт Garden Way SLHU007 Beige
Садовый зонт Garden Way SLHU007 Beige
38 400
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Садовый зонт MARSEILLE А005 зеленый Garden Way
Садовый зонт MARSEILLE А005 зеленый Garden Way
23 980
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Зонт для кафе AFM-300DB-Beige Афина
Зонт для кафе AFM-300DB-Beige Афина
38 990
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Уличный зонт Astro Titanium Scolaro
Уличный зонт Astro Titanium Scolaro
478 400
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База для зонтов Mistral
База для зонтов Mistral
11 000
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База утяжелительная для зонта Ливорно/Корсика 4sis
База утяжелительная для зонта Ливорно/Корсика 4sis
6 760
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Зонт Mistral 300 квадратный Royal Family
Зонт Mistral 300 квадратный Royal Family
20 070
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Зонт Mistral 300 круглый Royal Family
Зонт Mistral 300 круглый Royal Family
20 070
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Зонт Mistral 400 квадратный Royal Family
Зонт Mistral 400 квадратный Royal Family
24 420
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Зонт двойной Dable 2,5М Garden
Зонт двойной Dable 2,5М Garden
40 650
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Зонт двухкупольный Fellini Alluminium V Scolaro
Зонт двухкупольный Fellini Alluminium V Scolaro
615 980
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Зонт для кафе AFM-250SB-Bordo Афина
Зонт для кафе AFM-250SB-Bordo Афина
44 500
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Зонт для кафе AFM-250SDB-Dark Beige Афина
Зонт для кафе AFM-250SDB-Dark Beige Афина
44 500
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Зонт для кафе AFM-250SLB-Light Beige Афина
Зонт для кафе AFM-250SLB-Light Beige Афина
44 500
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Зонт для кафе AFM-300B-Banan-Beige Афина
Зонт для кафе AFM-300B-Banan-Beige Афина
13 900
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Зонт для кафе AFM-300DG-Green Афина
Зонт для кафе AFM-300DG-Green Афина
38 990
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Зонт для кафе AFM-300DR-Bordo Афина
Зонт для кафе AFM-300DR-Bordo Афина
38 990
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Зонт для сада AFM-270/8k Афина
Зонт для сада AFM-270/8k Афина
7 200
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Зонт Мадрид Песочный Garden
Зонт Мадрид Песочный Garden
112 200
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Зонт профессиональный Banana Plus Dickson Scolaro
Зонт профессиональный Banana Plus Dickson Scolaro
233 600
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Зонт профессиональный Banana Plus Scolaro
Зонт профессиональный Banana Plus Scolaro
179 630
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Зонт садовый Лечче 4Villa 3,5 м Garden
Зонт садовый Лечче 4Villa 3,5 м Garden
38 980
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Зонт Сицилия слоновая кость 3х3 м Garden
Зонт Сицилия слоновая кость 3х3 м Garden
54 800
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Зонт уличный Breeze 200 Royal Family
Зонт уличный Breeze 200 Royal Family
6 490
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Зонт уличный Breeze 250 Royal Family
Зонт уличный Breeze 250 Royal Family
8 500
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Зонт уличный Palladio Braccio Scolaro
Зонт уличный Palladio Braccio Scolaro
220 500
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Зонт уличный Palladio Braccio без волана SCOLARO
Зонт уличный Palladio Braccio без волана SCOLARO
184 250
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Зонт уличный Palladio Telescopic 4040 Scolaro
Зонт уличный Palladio Telescopic 4040 Scolaro
136 300
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Зонт уличный Де Люкс Garden
Зонт уличный Де Люкс Garden
36 200
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Большой зонт от солнца для дачи – стильный и функциональный атрибут приусадебного ландшафта, делающий загородный отдых более комфортным даже при максимальной солнечной активности. Эти универсальные поставщики тени представлены на рынке совершенно различными конструкциями, самую подходящую из которых можно выбрать и купить в интернет-магазине «SADOVAYA.NET», где Вы найдете качественную садовую мебель и аксессуары для приусадебных участков и летних кафе, расположенных на свежем воздухе.

В наших каталогах вы найдёте:

  • традиционные зонты тенты с центральной стойкой;
  • стильные консольные конструкции с боковой опорой;
  • телескопические зонты для кафе и дач, отличающиеся удобством в эксплуатации.

Зонт от солнца садовый отличается от пляжных аналогов более качественными материалами, разнообразием форм и размеров. У нас можно подобрать недорогой вариант, оптимально подходящий для вашего отдыха. В случае затруднений с выбором менеджеры компании помогут приобрести садовый зонт с параметрами, устраивающими всех членов вашей семьи.

Выгодно купить большой садовый зонт и необходимые аксессуары в нашем интернет-магазине садовой мебели - отличное решение для рестораторов и владельцев загородного жилья, стильный, практичный и недорогой способ повысить уровень комфорта и качества отдыха!

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